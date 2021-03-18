Son dakika: Kritik gün geldi çattı: MHP'de büyük değişim! Bahçeli bugün açıklayacak

MHP kaynakları, "MHP lideri Bahçeli için en rahat ve güçlü girdiği kurultaylardan biri olacak. Merkez Yönetim Kurulunda yüzde 40'ı bulan bir değişim bekleniyor. Başkanlık Divanında ise değişim daha sınırlı olacaktır. Divan'da yer alan bazı isimler arasında görev değişimi olabilir. Bazı genel başkan yardımcıları genel başkan danışmanı olarak da değerlendirilebilir" dedi.

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