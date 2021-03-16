



Bankadan satışın el altından yapılarak 12 milyon liraya satın alınan villanın şimdiki değeri ise 80 milyon TL. Kız Kulesi Konakları'nın en değerli villası aynı zamanda kapanmaz yarımada manzarasına da sahip. Çağlar, içinde 8 oda, 3 salon ve terası bulunan 650 metrekarelik villayı bankadan 10 milyon liraya satın aldı. Çağlar, "Ucuza alındı" tepkilerinin ardından satışı iptal ettirip, bu sefer 12 milyon lira ödedi. Villanın tapudaki resmi satış rakamı ise 5 milyon 873 bin liraydı. 2018'de alınan villa için emlak vergisi ödenmezken, ikinci yıl 26 bin 276 lira emlak vergisi ödedi.



Aynı sitede 2018'de satışa koyulan ve sitenin arka bölümlerinde yer alan villalar için satış değeri 50 milyon TL olarak emlakçılara verildi. Çağlar'ın villasının hem en önde hem de kapanmaz manzarası olduğu için şerefiye payı da var. İsminin açıklanmasını istemeyen bölgenin en önde gelen emlakçılarına göre villanın şuanki değeri 80 milyon lira.