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İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 1 koydu 7 aldı! 12 milyon liraya aldığı villanın şimdiki değeri 80 milyon lira

 Genel Sekreterlik görevine atanan , Üsküdar Konakları’ndaki ipotekli villayı, 2018’de bir bankadan 12 milyon liraya satın aldı. El altından değerinin çok altında fiyatla yapılan satış tartışma yarattı. Villanın şu anki değeri ise 80 milyon lira...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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'ne (İBB) emekliye ayrılan 'un yerine Temmuz 2020'de genel sekreter olarak atanan 'ın 2018'de bankaya ipotekli lüks boğaz manzaralı villası üç yılda 7 kat değer kazandı. Bankacılık piyasasında önemli bir yere sahip olan, 'nda genel müdürlük ve 'nda (BDDK) yöneticilik yapan Çağlar, ballı satışta 1 koydu 7 kazandı.


'nin aldığı kredi nedeniyle özel bir bankaya ipotek ettiği lüks villanın şanslı sahibi Çağlar, çok önemli bir yatırıma da imza attı. Şirketin aldığı kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle sahilinde 'nin hemen karşısında yer alan 12 villanın bulunduğu 'nda muhteşem boğaz manzaralı, tenis kortlu, yüzme havuzlu tripleks villa bankaya kaldı.



Bankadan satışın el altından yapılarak 12 milyon liraya satın alınan villanın şimdiki değeri ise 80 milyon TL. Kız Kulesi Konakları'nın en değerli villası aynı zamanda kapanmaz yarımada manzarasına da sahip. Çağlar, içinde 8 oda, 3 salon ve terası bulunan 650 metrekarelik villayı bankadan 10 milyon liraya satın aldı. Çağlar, "Ucuza alındı" tepkilerinin ardından satışı iptal ettirip, bu sefer 12 milyon lira ödedi. Villanın tapudaki resmi satış rakamı ise 5 milyon 873 bin liraydı. 2018'de alınan villa için emlak vergisi ödenmezken, ikinci yıl 26 bin 276 lira emlak vergisi ödedi.

Aynı sitede 2018'de satışa koyulan ve sitenin arka bölümlerinde yer alan villalar için satış değeri 50 milyon TL olarak emlakçılara verildi. Çağlar'ın villasının hem en önde hem de kapanmaz manzarası olduğu için şerefiye payı da var. İsminin açıklanmasını istemeyen bölgenin en önde gelen emlakçılarına göre villanın şuanki değeri 80 milyon lira.



GENEL SEKRETER OLMASINA CHP'LİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ
Daha önce genel müdürlüğü ve Başkanlığı görevinde bulunan Çağlar'ın İBB'ye genel sekreter olmasına İstanbul Milletvekili , eski Milletvekili Dursun Çiçek başta olmak üzere çok sayıda partili tepki gösterdi. Çiçek "Can Akın Çağlar kimdir? Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında FETÖ suç örgütü ve ortaklarının işlediği hukuk cinayetlerinin mağduru olduğumuz dönemde İstanbul'a tayin isteyen sevgili eşimi Ardahan'a süren Genel Müdür'dür. Bu infaz talimatını kimden aldı?" demişti.

DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA BİR FİYATLA SATILDI
Kız Kulesi Konakları'ndaki villanın eski sahipleri enerji dağıtım işleri yapan Oschatz İstanbul Enerji Sistemleri. Şirketin sahipleri Alman Hans Jürgen, Jan - Christoper, Tim Oliver Scharg kardeşler. İki kardeş ipotekli villalarının değerinin çok altında satılmasına tepki gösterip Türkiye'yi terk etti.

İBB Genel Sekreteri 1 koydu 7 aldı! İBB GENEL SEKRETERİ 1 KOYDU 7 ALDI!

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