Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın A Haber'de uyardı! Kırmızı olan iller...

Önemli açıklamalarda bulunan Akın, "İngiltere'den gelen bilgilerde görüyoruz, Vuhan virüsüne göre İngilizlerin varyant mutantı yüzde 70 daha hızlı bulaşıyor. İngilizlerin verilerine göre hastalık biraz daha ağır geçiyor ve ölümleri artırıyor. Yüzde 2,5 ile ölümlerle karşılaşılırken, İngiltere varyantında yüzde 4'ü aştığı belirtildi. 70 küsür ilimizde bu mutant görüldü ve hızla yayılıyor. Toplumun kişisel önlemleri çok önemli. Bahar geliyor canlar sıkıldı ancak tedbirler elden bırakılmamalı. İngiliz mutantında tehlikeli olan nokta şu, yaş skalası düştü. Normalde yaşlılarda biliyorduk ama mutasyon ile yaşlar düştü. Normalleşme adımları atıldığından itibaren her birey kendi sağlığından sorumludur." dedi.