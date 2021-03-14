14 Mart 2021, Pazar
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan liselerle ilgili "Kovid-19" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı , öğrencilerinin salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyduğunu belirterek, "Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan liselerle ilgili Kovid-19 açıklaması

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Liselilerle sözleşip buluşuyoruz, yolda karşılaşıyoruz; tartışıyoruz, hayallerini dinliyorum. Salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyuyorum. Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak."

Selçuk, paylaşımında öğrencilerle fotoğraflarına da yer verdi.

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