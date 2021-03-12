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Menderes hükümetinin bakanı Arif Demirer ile ilgili karar: Şerh kaldırıldı

Merhum Başbakan 'in kurduğu hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan merhum 'in sonra taşınmazına konan "mülkiyet hakkını kısıtlayan şerh" 60 yıl sonra kaldırıldı. Avukat Kurtulmuş, "Karar, Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılı olarak bildirildi. Bu karardan dolayı Bakanlığına teşekkür ediyoruz" dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Menderes hükümetinin bakanı Arif Demirer ile ilgili karar: Şerh kaldırıldı

Merhum Başbakan 'in kurduğu hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan merhum 'in sonra taşınmazına konan "mülkiyet hakkını kısıtlayan şerh" 60 yıl sonra kaldırıldı. Demirer'in 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra darbeciler tarafından tüm hakları kısıtlandı.

1995'te hayatını kaybeden ve Milletvekilliği de yapan Demirer'in kentte bulunan bir taşınmazının tapu kaydına 1961'de darbe yönetimi tarafından gizli emirle "ihtiyati tedbir şerhi" konulduğu ortaya çıktı.

Şerh, Demirer'in taşınmazında hissesi bulunan bir kişi tarafından, satış suretiyle ortaklığın giderilmesi (-i Şuyu) davası açmasıyla tespit edildi.Bu durumun ortaya çıkmasının ardından avukatlarından Kurtulmuş, önce Afyonkarahisar Valiliği daha sonra da Bakanlığına dilekçe gönderdi.

Dilekçeyi inceleyen Hukuk Müşavirliği, söz konusu taşınmaz üzerindeki şerhin Bakanlık tarafından kaldırılmasını uygun gördü."Kararın olumlu sonuçlanmasından dolayı mutluyuz"Avukat Kurtulmuş, kararın olumlu sonuçlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "27 Mayıs 1960 askeri darbesinden kalma 'mülkiyet hakkını kısıtlayan' şerhi 60 yıl sonra kaldırmış olduk.

Karar, 'ne yazılı olarak bildirildi. Bu karardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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