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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Başkanı Prof. Dr. 'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Erbaş, sağlık durumuna ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim."

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