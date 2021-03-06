Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Erbaş, sağlık durumuna ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim."
Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 6, 2021