CANLI | Sivasspor - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Son dört haftadır rakiplerine boyun eğmeyen Yiğdolar evinde kazanmak istiyor. Lig'de 5. sırada bulunan Bordo Beyazlı ekip ise deplasmanda galip gelmenin planlarını yapıyor.

Sivasspor-Hatayspor mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

İŞTE İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Claudemir, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Tyler Boyd, Moustaphe Yatabare

Hatayspor: Munir Mohamedi, Strahil Popov, Jean Billong, Pablo Santos, Alexandros Katranis, Rayane Aabid, Ruben Riberio, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, David Akintola, Mame Diouf.