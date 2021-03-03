03 Mart 2021, Çarşamba
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Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması!

, Sağlık Bakanı başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantının ardından son dakika olarak yazılı bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantının ardından son dakika olarak yazılı bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Bakan Koca, "7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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