Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantının ardından son dakika olarak yazılı bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Bakan Koca, "7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...