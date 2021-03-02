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Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirdi! Pandemiye rağmen ekonomi büyüdü

Koronavirüsün etkili olduğu 2020 yılında ekonomisi yüzde 1.8 büyüdü. Geçen yılın son çeyreğindeki büyüme yüzde 5.9 olarak gerçekleşti. Ekonomideki son gelişmeleri Ekonomi Müdürü   canlı yayınında anlattı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Faruk Erdem, "Pandemi döneminde doğru politikalar uygulandı. Hem ekonomi de hem sağlık da doğru adımlar atıldı. Avrupa'da insanlar maske bile bulamazken biz insanların kapısına maske götürdük. Türkiye dünya büyüme gösteren 2 ülkeden biri oldu ve bir mucize gerçekleşti." dedi.

İşte ekonomi gündemine dair veriler:

PİYASALAR TOPARLANIYOR

6 Kasım 1 Şubat Değişim (%)

Dolar/TL 8.52 7.17 -15.8

Euro/TL 10.13 8.66 -14.5

Sterlin/TL 11.28 9.86 -12.5

Altın/Gram 541 431 -20.3

BIST-100 1.191 1.497 25.6

SOSYAL ÖDEMELER CUMA GÜNÜ HESAPTA! KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

*Kısa çalışma ödeneğine başvuru e-devletten yapılabiliyor

*İşveren beyanı yeterli oluyor

*Son 3 yılda 450 gün prim ve so6n 60 gün iş akdi yeterli

*En düşük kısa çalışma ödeneği, 2.146,50 TL

*En yüksek kısa çalışma ödeneği 5.366,25 TL

İŞSİZLİK MAAŞI

*İşten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmış ya da haklı fesih ile ayrılmak.

*Son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmiş olmak

*Son 120 günde hizmet akdine tabi çalışmak.

*En düşük işsizlik maaşı 1.431 TL

* En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

*17/4/2020 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak ve ücretsiz izne çıkartılmak

*Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

*Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı almamak,

*İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak.

* 2021 yılı için ödenek günlük 47.70, aylık 1.431 TL

3 ADIMDA ERKEN UYARI

1-Üretim aşaması

2-Arz zinciri ve tüketim

3-Fiyat değişimi

Mucize gerçekleşti! Dudak bükenleri iyi dinlesin MUCİZE GERÇEKLEŞTİ! DUDAK BÜKENLERİ İYİ DİNLESİN
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2020’de mucizenin adı: Pozitif Büyüme 2020'DE MUCİZENİN ADI: POZİTİF BÜYÜME
İş dünyasından pozitif tepki İŞ DÜNYASINDAN POZİTİF TEPKİ
Uzmanlar büyüme rakamlarını A Haberde değerlendirdi UZMANLAR BÜYÜME RAKAMLARINI A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

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