Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ay'a gönderilecek insansız aracın milli ve özgün hibrit motorlu roketinin geliştirildiği Delta V'nin İstanbul'daki tesisinde toplantı yaptı. Toplantıya Bakan Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) Müdürü Mesut Gökten ve Delta V Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu katıldı. Toplantıda, Delta V'nin yürüttüğü faaliyetler hakkında Varank'a bilgi verilirken, 2023 yılında Ay'a sert iniş yapması planlanan insansız uzay aracının mevcut kavramsal tasarımı ile teknik özellikleri ele alındı.

İNCELEMELERDE BULUNDU



Toplantı sonrasında Delta V'nin Pendik'teki tesisinde incelemelerde bulunan Bakan Varank'a toplantı katılımcılarının yanı sıra BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 şubatta Türkiye ve dünyaya 'Milli Uzay Programı'nı ilan ettiğini anımsattı. Milli Uzay Programı ile Türkiye'yi uzay ligine taşımayı ve gelişen uzay ekonomisinden alınan payı artırmayı hedeflediklerini söyleyen Varank, "Türkiye bir uzay ülkesi, ülkemizde uzay alanında gelişmiş çok önemli kabiliyetler var. Biz de Türkiye Uzay Ajansının hazırladığı Milli Uzay Programı ile bu kabiliyetleri bir araya getirerek tam bir koordinasyon içerisinde önemli hedefler belirledik" dedi.