24 Şubat 2021, Çarşamba
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi terörist Demiştaş'ın kitabını satışa sundu! Sosyal medya tepkileri sonrasında kaldırıldı

Terör soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li 'ın PKK'lı kardeşi 'ın çıkartığı "Onur Borcu" kitabı 'ne ait 'nın resmi internet sitesinde satışa sunuldu. Konuya ilişkin sosyal medyadan yoğun tepki gelmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi kitabın satışını apar topar durdurarak sayfayı yayından kaldırdı. Terörist Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarından toplam 4 aranma kaydı bulunuyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2021
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi terörist Demiştaş'ın kitabını satışa sundu! Sosyal medya tepkileri sonrasında kaldırıldı

Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı.

İBB TERÖRİSTİN KİTABINI SATIŞA SUNDU

Örgütün yayın organlarında sık sık boy gösteren ve 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabı, 'ne ait 'nda satışa sunuldu.

TEPKİLER SONRASINDA KALDIRILDI

HDP'li 'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi 'ın kitabının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa çıkmasına vatandaşlar sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrası İBB kitabın satışını apar topar durdurarak satış yapılan sayfayı yayından kaldırdı.

PARTİ BAŞKANLIĞINDAN PKK'YA...

Buca Cezaevi'nde tutukluyken Türk Ceza Kanunu'ndaki yeni hükümler kapsamında 2006'da tahliye olan Demirtaş, 2007'de yapılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2. Olağan Kongresinde Selma Irmak ile DTP eş genel başkanı seçildi. 2007'de askere gitmemek için sahte çürük raporu aldığı iddiasıyla tutuklanan Demirtaş, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, tahliyesinin ardından askere alındı. Demirtaş'ın, terhis olduktan sonra 2009'da Irak'ın kuzeyindeki 'de PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edildi. Nurettin Demirtaş'ın terör örgütü içinde, sözde PKK merkez komite üyeliği, HPG askeri konsey üyeliği yaptığı, PKK eğitim komitesi üyesi, PKK kültür ve sanat komitesi üyesi ile PKK istihbarat komitesi sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarından toplam 4 aranma kaydı bulunuyor.

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