Son dakika: Tohma Köprüsü bugün hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde "itme sürme yöntemi" ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, sürücülere güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak.

Karakaya Barajı üzerinde stratejik bir konumda yer alan ve ileri mühendislik teknikleri kullanılarak yapımı tamamlanan Tohma Köprüsü bugün açılacak.

Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise Malatya'daki törene iştirak etmesi planlanıyor.