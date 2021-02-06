06 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika: Tohma Köprüsü bugün hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Son dakika haberine göre - yolunda üzerine inşa edilen tamamlandı. Şehit 'in adının verildiği köprünün açılışını bugün Başkan video konferansla yapacak. Tohma Köprüsünde hiçbir cıvata kullanılmadı. Tamamen kaynak usulüyle yapıldı. Bu özelliğiyle de 'de Osman Gazi Köprüsünden sonra bu usulde yapılan 2'inci köprü olma özelliği taşıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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ile arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde "itme sürme yöntemi" ile inşa edilen yeni , sürücülere güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak.

üzerinde stratejik bir konumda yer alan ve ileri mühendislik teknikleri kullanılarak yapımı tamamlanan Tohma Köprüsü bugün açılacak.

Törene, Başkan 'ın telekonferans yöntemiyle katılması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'nun ise Malatya'daki törene iştirak etmesi planlanıyor.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ
Osmangazi Köprüsü'nden sonra ikinci aynı sistemle yapılan köprü itme sürme çelik yapımı ile inşa edildi.


Temeli 2018'de atılan köprü 517,5 metre uzunluğunda, 21 metre yükseklikte ve 16 metre genişliğinde.

12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık kullanılarak inşa edilen köprünün kenarları da deprem izolasyonlu olarak yapıldı.

Köprünün yapımında kullanılan toplam 2 bin 700 ton ağırlığındaki çelik kirişler 3 metre yüksekliğinde, 16 metre genişliğinde imal edildi ve dünya çapında birçok uygulaması bulunan "itme sürme yöntemi" ile köprü ekseni boyunca itilerek yerleştirildi.

KARADENİZ'E GEÇİŞİ SAĞLIYOR
Eski köprünün yanına inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi ve çelik ikiz I kirişli köprü tipinde projelendirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayacak köprüyle Malatya-Hekimhan-Sivas hattında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor.

Köprünün inşa edilmesi ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut Devlet Yolu'nun ulaşım standardı yükseltilirken daha konforlu ulaşım imkanına kavuşacak sürücüler yakıttan, emisyondan ve zamandan da tasarruf sağlamış olacak.

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