Son dakika haberine göre... TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen Enis Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti. Yapılan açıklamada, ''Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz'' denildi.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Enis Berberoğlu'nun ikinci defa yaptığı bireysel başvuruyu görüşen AYM, Anayasa'nın 67'nci maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine, Anayasa'nın 19'uncu maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. AYM'nin 21 Ocak'ta verdiği ihlal kararının gerekçesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararın bir örneği hak ihlallerinin ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

KARAR BİLGİ İÇİN TBMM'YE, HSK'YE, ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMİŞTİ

Gerekçede, "Başvurucu hakkındaki ihlalin ortadan kaldırılması için, yeniden yargılama işlemlerine başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi zorunludur. Bu amaçla kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi gerekir." ifadesi kullanıldı.

Başvurucu hakkındaki hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve ihlal kararının yerine getirilmesinin yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, ilgilileri olduğu ölçüde başta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevi olduğu belirtilen gerekçede, kararın bilgi için TBMM'ye, HSK'ye, Adalet Bakanlığına gönderilmesine de karar verildiği aktarıldı.