Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi, eleştirilen bir karara imza attı. "Köpek" ifadesini hakaret değil argo olarak değerlendiren kadın hakim, AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a yönelik bu ifadeyi kullanan sanık hakkında beraat kararı vermişti.

REDDİ HAKİM YOLUNA BAŞVURULACAK

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan hakkında sosyal medyada "pislik domuz" şeklinde yapılan hakaret konulu yargılamada sanık hakkında beraat kararı verdi. Gerek doktrin gerekse de Yargıtay içtihadlarında hakaret olduğu ayrı ayrı ve net bir biçimde kabul edilen bu ifadeler hakkında verilen bu karar hukuka açıkça aykırı. Savcının da istinaf yoluna başvurduğu bu karar hakkında müşteki ve mağdur Ravza Kavakcı Kan'ın avukatı Sezgin Tunç tarafından da istinaf yoluna başvuruldu. Avukat Sezgin Tunç hakim hakkında da Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet yoluna ve aynı hakim tarafından görülmekte olan diğer davalarda taraflı ve yanlı davranan hakim hakkında reddi hakim yoluna da başvurulacağı belirtildi.

Hakim Muzaffer Umut Beycur

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 2019 yılında sosyal medyadan bir kadının saldırısına uğradı. Kadın, paylaşımında AK Parti Milletvekili ile ilgili yorum yaparken "köpek" ifadesini kullandı.

Ravza Kavakcı Kan, kadın hakkında suç duyurusunda bulunarak kendisine 'hakaret' edildiği gerekçesiyle İstanbul 58'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

HAKİM: KÖPEK SÖZCÜĞÜ HAKARET DEĞİL

İstanbul Anadolu 58'nci Asliye Ceza Mahkemesi davayı görüştü. Mahkemenin kadın hakimi 'köpek' sözcüğünü hakaret değil, argo nitelikli bir ifade olarak kabul etti. Sanık hakkında beraat kararı veren hakim; kararında, "köpek demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği" ifadesini kullandı.

HABERLERE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

O karara tepkiler peş peşe geldi. Bu nedenle İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi kendi yazdığı karara ilişkin haberlere erişimin engellenmesini istedi. İstanbul Anadolu 2'nci Sulh Ceza Hakimliği talebi uygun buldu, haberlere erişimi engellendi.

Ravza Kavakcı Kan: Hukuk ve temel sağduyudan uzak

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, mahkeme kararını "hukuk ve temel sağduyudan uzak" sözleriyle değerlendirdi. Kavakcı, karara karşı her türlü hukuki mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.