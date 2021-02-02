Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde "Eren -6 Mergelo" Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-6 MERGELO" Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.453) personel [(82) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.