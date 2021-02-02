02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Twitter açıklaması! Sansür sonrası Telegram'a davet etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Twitter açıklaması! Sansür sonrası Telegram'a davet etti

İçişleri Bakanı üzerinden yaptığı paylaşımın sansürlenmesinin ardından “Bundan sonra hesabımı aktif şekilde kullanacağım” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ayrıca takipçilerini Telegram'a davet etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL

İçişleri Bakanı , hesabından yapılan paylaşıma sansür uygulanmasının ardından, "Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.

LGBT SAPKINLARI DEMESİ RAHATSIZLIK YARATTI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" paylaşıma Twitter, kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sansür getirdi.

TELEGRAM'A DAVET ETTİ

Bunun üzerine Bakan Soylu, hesabından videolu paylaşımda bulundu. Twitter'ın sansür uygulamasına tepki gösteren Soylu, "Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kabe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz Twitter, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Twitter'ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram'a davet etti.

Twitter'dan Bakan Süleyman Soylu'ya Boğaziçi sansürü TWİTTER'DAN BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'YA BOĞAZİÇİ SANSÜRÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA