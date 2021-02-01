Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

AK Parti olarak sadece 83 milyonun değil gözünü ve kalbini ülkemize çevirmiş 100 milyonlarca mazlumun da emanetini taşıyoruz. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil mezara kadardır.

Külliye'ye giden CHP'li yalanıyla gündemi meşgul etmişlerdi. Hem kendilerini hem de vatandaşları kandırmaya çalışmışlardı. Tabii bu yalanların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partideki istifaları bizden biliyorlar.

CHP'DE 3 VEKİLİN İSTİFASI

CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için Ankara'dan terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerine sahip çıktı. Nerede bir provokasyon varsa CHP ön sıralarda yer aldı. Fakat evlatlarına kavuşmak isteyen Diyarbakır ailelerini ziyarete gitmedi. Bu meseleyi hiçbir zaman sahiplenmedi. Teröristlere gösterdiği sempatiyi, teröristlerin katlettiği ailelere göstermedi. Devletin subayına öğretmenine militan iftirası atarken teröristleri koruma yarışına girdiler. Parti içi kavgalarından AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PARTİSİ"

Üye sayısı 11 buçuk milyona yaklaşan Türkiye'nin en büyük partisi AK Parti'de teröre, sapkınlığa, ahlaksızlığa bulaşmadığı sürece herkese kapımız açık. 1 milyon 300 bine yakın yeni üye kazandık. Üstelik yarıdan fazlası 18-35 yaş arası gençlerimiz oluşturuyor. Kadın kollarımız 5.5 milyonu gençlik kollarımız ise 1 milyon 300 bini buldu. Bunu hep beraber üst seviyeye taşımamız lazım. Kongreye kadar 1 milyon 300 bin üye daha yapmaya hazır mıyız?

detaylar gelecek...