BU KARAR ÇOK KRİTİK

Lokantaların bir süre daha paket servis şeklinde hizmet vermeye devam etmesi, aşılama sayısının artması ve kısıtlamalar nedeniyle vakalarda belli oranda düşüş olmasından sonra lokantalara yönelik kısıtlamanın yeniden ele alınması bekleniyor. Ancak koronavirüsün en ufak fırsatta tedbirler devam etmesine rağmen yeniden artışa geçmesi yetkilileri temkinli olma konusunda zorluyor.