30 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe üzerinden çirkin provokasyon: 5 kişi gözaltında, 2 kişi aranıyor

Son dakika haberine göre İstanbul Üniversitesinde yeni skandallar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce okul sahnesinde DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken gruplar bu kez de fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrasını yerleştirdi. Skandal provokasyon sonraso İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişinin ise arandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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'nden önünde fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına 'Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması' içeren resim asıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur. Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

BÜYÜK PROVOKASYON
Üniversitesi'ne Prof. Dr. 'nun atanmasının ardından çıkan gösterilerde sözde öğrenci DHKP-C'li provokatörler sahneye çıktı.

Daha önce terör örgütü marşlarıyla halay çeken gruplara sahne olan üniversite, bu kez de alçak bir provokasyona sahne oldu.

LGBT PAÇAVRASI YERLEŞTİRDİLER
Okul önünde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

BAŞSAVCILIK HEMEN HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA
Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.

BULU: KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Bir grup kendini bilmez tarafından İslamiyetin kutsallarına saldırı hiç bir şekilde kabul edilebilir değildir. Bunun Boğaziçi değerlerinde asla yeri yoktur. Bu şuursuz saldırıdan sorumlu olanlar hakkında kapsamlı soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.



ERBAŞ'TAN TEPKİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş skandala sert tepki gösterdi. Erbaş, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız." ifadelerini kullandı.

REKTÖRLÜK DE SORUŞTURMA BAŞLATTI
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açık alana yerleştirilen Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, Güney Kampüsü'nde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİNE SERT TEPKİ
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Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 LGBT'li sapkın gözaltında! Boğaziçi Üniversitesinde skandal olay... SON DAKİKA: KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİNE İLİŞKİN 4 LGBT'Lİ SAPKIN GÖZALTINDA! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDE SKANDAL OLAY...

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