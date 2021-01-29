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Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı! Boğaziçi Üniversitesinde skandal olay...

Son dakika haberi...İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde yeni skandallar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce okul sahnesinde DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken gruplar bu kez de fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrasını yerleştirdi. Gerçekleşen bu skandal sonrasında , skandal olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

"HALKIN DİNİ DEĞERLERİNİ ALENEN AŞAĞILAMA"

Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne olmuştu. Daha önce DHKP-C marşıyla halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

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