Ukrayna Türkiye'den o İHA'lardan alacak! Dünya hayranlıkla izledi Ukrayna hareke geçti
Türkiye ile modern silahla üretmek için görüşmelere başlayan Ukrayna, İHA/SİHA'ların peşini bırakmıyor. Türk SİHA'ları için harekete geçen Ukrayna, hem kıyıda hem denizde faaliyet gösteren gelişmiş özelliklere sahip İHA'lardan da alacak.
Gelecek nesillerin silah teknolojisini Türkiye ile üretmek isteyen Ukrayna sıcak ilişkileri sürdürüyor. Türkiye ile Ukrayna arasında SİHA'lar için de anlaşma yapıldı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Odessa'da görüştü.
DÜNYANIN GÖZÜ İHA'LARDA
Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, tarafların Deniz Kuvvetleri için insansız hava aracı (İHA) tedariki konusunu görüştüğü belirtildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen komutan Neijpapa, Ukrayna Donanmasının bu sene hem kıyıda hem denizde faaliyet gösterecek gelişmiş özelliklere sahip İHA'ları alacağını ifade etti.
Bayraktar ise Ukrayna için ellerindeki en son teknolojiyi sağladıklarını ve tecrübelerini Ukraynalı partnerleriyle paylaşacaklarını kaydetti.
TUNUS DA ALACAK
Savaş alanlarındaki başarılarıyla, uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Türk İHA/SİHA'larına olan talep artıyor.
Bayraktar TB2'lerin ihracatının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ de, (TUSAŞ) ANKA-S İHA satışı için Tunus Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. HaberTürk'ten Güntay Şimşek'in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, varılan anlaşma kapsamında TUSAŞ, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi teslim edecek.
Yaklaşık 80 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat anlaşması sonrasında, Tunuslu 52 pilot ve bakım personeline, Ankara'da TUSAŞ tesislerinde eğitimler verilecek.
ANKA-S İHA ihracatı için Türkiye ile Tunus arasındaki görüşmeler, yaklaşık iki yıldır devam ediyordu. Tunus Savunma Bakanlığı, 2019'un başında TUSAŞ'tan ANKA İHA tedarikine yönelik görüşmelere başlamıştı.
"7-8 ÜLKEYLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şu anda İHA ihracatı konusunda 7-8 ülke ile görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
SIRAYA GİRDİLER
Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ları satın alan ya da almayı planlayan diğer ülkeler ise İngiltere, Sırbistan, Katar ve Libya.