Ukrayna Türkiye'den o İHA'lardan alacak! Dünya hayranlıkla izledi Ukrayna hareke geçti

Bayraktar TB2'lerin ihracatının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ de, (TUSAŞ) ANKA-S İHA satışı için Tunus Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. HaberTürk'ten Güntay Şimşek'in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, varılan anlaşma kapsamında TUSAŞ, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi teslim edecek.