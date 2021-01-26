Mehmetçik yeni kamuflajı giymeye başladı

HER TÜRLÜ HAVA VE ARAZİ ŞARTLARINDA ASKERİN HAREKET KABİLİYETİNİ ARTIRACAK

Her türlü hava ve arazi şartlarında terör örgütüne yönelik mücadele eden Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Yerli ve milli imkanları kullanarak terör örgütünü bitirme noktasına getiren Mehmetçik için hazırlanan nano teknolojik kamuflaj ise ağır kış şartlarında mücadele veren doğu illerindeki askerlere ulaştırıldı.