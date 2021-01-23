BU GERİCİ ANLAYIŞ SONA ERDİ

"Militan siyaset" yıllarca "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama millet bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır" anlayışı ile demokrasiyi baskı altına aldı. Bu gerici anlayış artık sona ermiştir.

AHLAK DIŞI İFADELERİ KINIYORUZ

Vali ve Kaymakamlarımız Covid 19 başladığı günden beri gece gündüz demeden vazife başında salgınla mücadele ediyorlar. Mülki idaremizin kapasitesini bu dönemde daha yakından gördük. Vali ve Kaymakamlarımıza militan denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz.

NE OLMUŞTU?

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir canlı yayında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti valilerine, kaymakamlarına, yargıçlarına 'Militan' suçlamasında bulundu. Haddini aşan bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şimşek, ''Vali militan, Kaymakam militan, alınan kararları görüyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.