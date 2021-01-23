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Son dakika: CHP'li Berhan Şimşek'in sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki! Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir

22. Dönem Milletvekili 'in katıldığı bir canlı yayında vali ve kaymakamları "militan" olarak tanımlamasına AK Parti'den sert tepki geldi. Parti Sözcüsü yaptığı sosyal medya paylaşımında "Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir. Herkes demokratik adaba uygun konuşmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Son dakika: CHP'li Berhan Şimşek'in sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki! Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir

AK Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 22. Dönem Milletvekili 'in vali ve kaymakamlara yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

MUHALEFET KAVRAMI ZEHİRLENİYOR

Muhalefet etmek demokrasideki en kuvvetli haktır. Demokratik muhalefet yerine militanca bir siyasi saldırganlık üretmek yanlıştır. Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir. Herkes demokratik adaba uygun konuşmalıdır.

BU GERİCİ ANLAYIŞ SONA ERDİ

"Militan siyaset" yıllarca "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama millet bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır" anlayışı ile demokrasiyi baskı altına aldı. Bu gerici anlayış artık sona ermiştir.

AHLAK DIŞI İFADELERİ KINIYORUZ

Vali ve Kaymakamlarımız Covid 19 başladığı günden beri gece gündüz demeden vazife başında salgınla mücadele ediyorlar. Mülki idaremizin kapasitesini bu dönemde daha yakından gördük. Vali ve Kaymakamlarımıza militan denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz.

NE OLMUŞTU?

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir canlı yayında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti valilerine, kaymakamlarına, yargıçlarına 'Militan' suçlamasında bulundu. Haddini aşan bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şimşek, ''Vali militan, Kaymakam militan, alınan kararları görüyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

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