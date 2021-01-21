Büyük kuraklıkta bile bu seviyeye düşmemişti! Son 10 yılın en düşük seviyesi | İstanbul barajlarında son durum
Türkiye son zamanların en kurak kış aylarını yaşıyor. Ülke genelinde görülen kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında İstanbul da bulunuyor. İstanbul'da yağışsız geçen günler barajları da olumsuz yönde etkilemiş, su seviyesi yüzde 19'a kadar düşmüştü. Geride bıraktığımız hafta İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı barajları yeniden hayata döndürdü, küçükbaş hayvanların otladığı alanlar su ile doldu. 12 günde yüzde 11,88 artış yaşandı ancak yinede bu ortalama son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
DOLULUK ORANLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Ancak önce yağmurların başlaması ardından etkili olan kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri artmaya başladı.
Hava sıcaklıkların yükselmesiyle karlardaki erimenin artması, baraj havzalarını besleyen derelerin yeniden akarak doluluk oranlarında hızlı bir artışa neden olması bekleniyor.
12 GÜNDE YÜZDE 11.88 ARTIŞ VAR
İstanbul barajlarında 9 Ocak 2021 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 19.16 olarak ölçülmüştü. Daha sonra önce yağmur ardından kar yağışının ardından barajlardaki su seviyeleri artışa geçmişti.
İSKİ'nin bugün yaptığı ölçümlerde barajlardaki doluluk oranları yüzde 31.04 olarak ölçülürken, 12 gün içinde meydana gelen artış yüzde 11.88 oldu.
İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 62.70'le Istrancalar oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 12.13'le Sazlıdere barajı oldu.
SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Baraj doluluk oranlarındaki bu artışa rağmen ölçülen değerin son 10 yılın en düşük değeri olduğu belirtildi.
Büyük kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile baraj doluluk oranları, aynı dönemde yüzde 33.05 ile bugünkü değerin üzerindeydi.
İstanbul Barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 30.14
Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 14.59
Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.13
Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.13
Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 36.50
Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 36.50
Darlık barajı doluluk oranı yüzde 49.51
Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 62.70