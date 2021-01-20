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Kılıçdaroğlu'na şok! CHP’li vekiller kazan kaldırdı: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz

’li vekiller, parti yönetimine ile yürütülen ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren bir mektup kaleme aldı. Milletvekili ve Karabük Milletvekili imzalı mektupta, “Başka bir yol yokmuş gibi kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP’li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz” ifadesine yer verildi. CHP’li vekiller ayrıca, “Vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını her şeyin önünde görenlere ihtiyacımız var” sözleriyle CHP’nin kurduğu ittifaklardan rahatsızlıklarını dile getirdi.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Kılıçdaroğlu'na şok! CHP’li vekiller kazan kaldırdı: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz

Milletvekili ve Karabük Milletvekili , CHP yönetimine partilerinin iktidar olmak adına kurduğu ittifaklardan rahatsız olduklarına yönelik bir mektup kaleme aldı. Mektupta, parti yönetiminin her fırsatta inkar ettiği ile ittifak da CHP'li vekiller tarafından dillendirildi.

Çelebi ve Aksoy, HDP' ile ittifaktan duydukları rahatsızlığı şu sözlerle aktardı:

"Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyacımız yoktur.

CHP'nin 'iktidar artığı' yeni dostlara değil, vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını, uygar toplumu ve adil bölüşümü her şeyin önünde gören, keder ve sevincimize ortak seçmenlere ihtiyacımız var."

"HİÇBİR ADIM ATILMADI"
CHP'li vekiller ayrıca parti yönetimine yazdıkları mektuba geri dönüş yapılmadığını ve hiçbir adım atılmadığını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmi (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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