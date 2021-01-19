Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a sert yanıt! "Türk ifadesine tahammül edemiyorsunuz"

OKULLARI KAPATIYORLAR

Türkiye Rum Ortodoks vatandaşlarının talepleri çerçevesinde Gökçeada'da sadece dört öğrenci için okulları açarken, Yunanistan Batı Trakya'daki azınlık okullarını kapatmaya devam etmektedir. Son 25 yılda Batı Trakya'daki azınlık okul sayısının Yunanistan tarafından 231'den 115'e düşürülmesi iki ülkenin Azınlıklara bakış açısının en somut göstergesidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir.

DİYALOG İLE ÇÖZÜME KAVUŞMALIDIR

Yunanistan, ülkemizin Azınlıklara yönelik hayata geçirdiği yapıcı adımları izleyerek, dini özgürlükler, Türk kimliğinin inkârı ve eğitim konuları başta olmak üzere Batı Trakya'daki Türk Azınlığının sorunlarını soydaşlarımız ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturmalıdır.