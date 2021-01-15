15 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak

Son dakika haberine göre Başkan  yılının aralık ayı ile ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını bugün açıklayacak.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

Başkan Erdoğan, 2020 yılının aralık ayına ve ocak-aralık dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacak.

TELEGRAM'DAN DUYURDU
Başkan Erdoğan, Telegram hesabından günlük programına ilişkin şu mesajı paylaştı:

Hayırlı sabahlar, kıymetli kardeşim.

Haftanın bu son iş gününde Cenab-ı Allah'tan hepimiz için sağlık, huzur ve bereket niyaz ediyorum.

Bugün çalışmalarımızı İstanbul'da sürdüreceğiz. Saat 2'de Dolmabahçe Sarayı'ndaki Milli Saraylar Resim Müzesi'nin restorasyon sonrası açılışını gerçekleştirecek, ardından saat 3'te Dolmabahçe ofisimizde DEİK yönetim kurulu ile bir araya geleceğiz.

Şimdiden herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Hafta sonu tedbirlerine uyarak, TMM diye ifade ettiğimiz TEMİZLİK, MASKE ve MESAFE ilkelerine de riayet ederek virüs belasını defetme mücadelemizde yanımızda olan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kalın sağlıcakla...

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