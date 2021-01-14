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Son dakika: Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nde bugün CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nde bugün CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Çin'den gelen koronavirüs aşılarının yapımına başlandı. Türkiye'de aşıyı olan ilk isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AŞI OLDU

Bugün gözler yeniden Ankara Şehir Hastanesi'ne çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN TELAGRAM'DAN MESAJ PAYLAŞTI

ÖMER ÇELİK AÇIKLADI

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçti. Ömer Çelik'in toplantı gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşı ile ilgili çalışmalar başladı. Salgından vatandaşlarımızı koruyacak çalışma şeffaf bir şekilde, milletimizin her kesimine ulaşacak şekilde sürdürülecek. Aşı konusunda Cumhurbaşkanımız örnek olmak için toplantı sonrasında aşı olacak." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in toplantı gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşı ile ilgili çalışmalar başladı. Salgından vatandaşlarımızı koruyacak çalışma şeffaf bir şekilde, milletimizin her kesimine ulaşacak şekilde sürdürülecek. Aşı konusunda Cumhurbaşkanımız örnek olmak için toplantı sonrasında aşı olacak." ifadelerini kullandı.

ÖRNEK OLURUM

, geçtiğimiz günlerde cuma namazı çıkışı gazetecilerin 'aşı olacak mısınız?' sorusu üzerine "Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapar örnek oluruz. Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan COVID-19 aşısı yaptıracak BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN COVID-19 AŞISI YAPTIRACAK

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Aşı geldiğinde tüm arkadaşlarımızla birlikte olacağız SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: AŞI GELDİĞİNDE TÜM ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE OLACAĞIZ
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