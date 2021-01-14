14 Ocak 2021, Perşembe
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Sağlık Bakanlığı anlık olarak paylaşıyor! Aşılanan kişi sayısı 200 bini geçti

81 ile dağıtılan aşıysıyla birlikte genelinde kitlesel aşılama süreci de başlamış oldu. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı. Devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığının resmi internet adresinden güncel rakamlar da paylaşılıyor. Saat 16.15 itibarıyla aşı olan kişi sayısı 200 bini geçti.

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Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Sağlık Bakanlığı anlık olarak paylaşıyor! Aşılanan kişi sayısı 200 bini geçti

'in aşısı 'a acil kullanım onayı verildi, önce Sağlık Bakanı aşı oldu sonra Bilim Kurulu üyeleri. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.

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verilerine göre 'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 16.15 itibarıyla aşı olan kişi sayısı 200 bini geçti. Rakamlar anlık güncelleniyor.

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacağı, COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.

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Bakan Koca: Aşı olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti BAKAN KOCA: AŞI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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