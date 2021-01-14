Sağlık Bakanlığı anlık olarak paylaşıyor! Aşılanan kişi sayısı 100 bine yaklaştı

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BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim. https://t.co/osI4yY9HyR pic.twitter.com/sljpAzYnJD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 14, 2021