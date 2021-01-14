Sağlık Bakanlığı anlık olarak paylaşıyor! Aşılanan kişi sayısı 100 bine yaklaştı
81 ile dağıtılan koronavirüs aşıysıyla birlikte Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci de başlamış oldu. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı. Devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığının resmi internet adresinden güncel rakamlar da paylaşılıyor. Saat 13.30 itibarıyla 99 bin 658 kişi aşılandı.
Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildi, önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu sonra Bilim Kurulu üyeleri. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.
Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 13.30 itibarıyla 99 bin 658 kişi aşılandı. Rakamlar anlık güncelleniyor.
Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacağı, COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.
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BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.
Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim. https://t.co/osI4yY9HyR pic.twitter.com/sljpAzYnJD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 14, 2021