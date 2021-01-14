İstanbul için kar yağışı açıklaması! Hava sıcaklığı -2 derece olacak! İşte İstanbul'a kar yağacak tarih
İstanbul'a beklenen kar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'a kar yağacak tarih de açıklandı. İstanbullulara bir önemli uyarı daha yapılırken, karla birlikte hava sıcaklığının 0'ın altına düşeceği belirtildi. İstanbul'da Pazartesi gecesi hava sıcaklığı -2 derece olacak. İstanbul'da kar yağışı 4 gün boyunca sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a kar yağacak tarihi açıkladı. 4 gün boyunca İstanbul'a kar yağacağı belirtilirken, hava sıcaklıklarının düşüşü de dikkat çekti. İstanbul'da pazartesi gecesi hava sıcaklığı -2 derece olacak. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji'den yapılan kar yağışı açıklaması.
CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR
5 günlük hava tahmini açıklamasında Marmara Bölgesi perşembe (bugün) gününden itibaren kar yağışı etkisi altında olacak. Kar yağışı İstanbul'a ise 15 Ocak cuma günü gelecek.
KAR YAĞIŞI HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK
İstanbul'da beklenen kar yağışı cumartesi pazar günü de etkisini gösterecek.
Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı 0'ı görecek.
PAZARTESİ İSTANBUL -2 DERECE OLACAK
İstanbul'daki kar yağışının 4. gününde gece hava sıcaklığının -2 derece olacağı belirtildi.
KAR YAĞIŞI TÜRKİYE GENELİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK
İstanbul aylardır susuzluk tehlikesi altında bulunuyordu. Son bir haftada etkili olan yağmurlar kentte yüzleri güldürdü. Yağan yağmurlar sonrası barajlarda doluluk oranı yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi.
Yağmurların ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İstanbul'da, 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışının yarın öğleden sonra başlayacak.
Pazartesi gününe kadar etkili olacak olan kar yağışının ardından ise 2 gün güneşli hava olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düşecek.
Meteoroloji'den gelen üst üstte uyarılar sonucu ülkenin birçok yerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı zaman zaman hazırlıksız yakalanan vatandaşları zor durumda bıraktı. Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle polis ekipleri kent merkezi çıkışında ve Çamlıbel beldesinde çekici ve TIR'ları benzin istasyonlarında bekletti. Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kayseri-Sivas kara yolunda mahsur kalan çok sayıda aracın sürücüsü, yolun açılmasını bekledi.
Kayseri-Sivas kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR kar sebebiyle yoldan çıktı. Yozgat'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar da kar yağışı sonrası evlerinin önünde kardan adam yapıp, kar topu oynadı.
Kayseri kent merkezi ve Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde güzel görüntüler oluştu.
Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı, yayalar yürümekte zorlandı. Kayseri-Ankara kara yolunda ise yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ankara'da beklenen kar yağışı sonrası kent beyazlara büründü. Eymir Gölü ve çevresinde kartpostallık görüntüler meydana geldi.
Tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da peribacalarıyla kaplı vadilerde, kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki bölgede, yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan alanlarda gezinti yaptı.
Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle bölgedeki yollarda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.