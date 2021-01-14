İstanbul için kar yağışı açıklaması! Hava sıcaklığı -2 derece olacak! İşte İstanbul'a kar yağacak tarih

Kayseri kent merkezi ve Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde güzel görüntüler oluştu.