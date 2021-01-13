Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası!
Son dakika haberi... İstanbul Beykoz Elmalı Barajı bölgesinde helikopter düştü ihbarı haberi geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Beykoz Elmalı Barajı bölgesinde helikopter düştü ihbarı üzerine bölgede aramalar yapılıyor.
Yerden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, havadan polis helikopteriyle yapılan aramalar sürüyor.
İhbarı değerlendiren ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.
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