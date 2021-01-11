Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşılarında flaş gelişme! Koronavirüs aşıları için dağıtım hamlesi

Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yükleniyor.

#Canlı: Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yükleniyor https://t.co/glsCO0VrY4 — AA Canlı (@AACanli) January 11, 2021

KABİNE TOPLANTISI'NDA DEĞERLENDİRİLECEK

Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde aşılar ile ilgili son durum değerlendirilecek. İzlenecek yol haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak sunum ile anlatılacak.

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından vatandaşlara seslenerek, alınan kararları ve son gelişmeleri duyuracak.

KORONAVİRÜS AŞISI NASIL YAPILACAK?

Coronavirüs aşısının Çin'den Türkiye'ye gelmesinin ardından Bakan Fahrettin Koca, aşı hakkında detayları açıklamıştı. Buna göre, aşı 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacak. Dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacak.

KİMLER AŞI OLABİLECEK?

Korona aşısının uygulanmasına dair tüm detayların yer aldığı kılavuzdan söz eden Koca, ''Bilim Kurulumuz COVID-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde hem sağlık kuruluşlarımıza iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı bir web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama da devreye alınacaktır.'' dedi.

Öncelik gruplarına göre vatandaşlara ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecekler.

Aşılama programı başladığında öncelikli olarak aşı yapılacak kişiler Bilim Kurulu tarafından belirlendi. Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacak.