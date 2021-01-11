Son dakika: CHP'li 10 vekil Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçecek!

KAFTANCIOĞLU RAHATSIZLIĞI!

Emine Kavasoğlu yaptığı açıklamada 10 milletvekilinin partide yaşanan "Canan Kaftancıoğlu rahatsızlığı" nedeniyle ayrılık kararı aldığını ve Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide görev alacağını belirtti. Kavasoğlu ayrıca Kaftancıoğlu nedeniyle parti tabanının da memnuniyetsizlikler olduğunu belirtti.