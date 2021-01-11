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Son dakika: CHP'li 10 vekil Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçecek!

Son dakika haberi... ekranlarında yayınlanan programının şefi CHP içinden bir vekil ile yaptığı görüşmelerin detaylarını anlattı. Kavasoğlu, CHP'li vekilin kendisine 10 milletvekilinin 'nin kuracağı partiye geçeceğini söylediğini ifade etti.

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Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Son dakika: CHP'li 10 vekil Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçecek!

ekranlarında yayınlanan programının şefi CHP'li 10 vekilin 'nin kuracağı partiye geçeceğini açıkladı.

TÜZÜK TAMAMLANMAK ÜZERE

Kavasoğlu, Muharrem İnce'nin kuracağı partide son hazırlıkların yapıldığı ve parti tüzüğünün tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

KAFTANCIOĞLU RAHATSIZLIĞI!

Emine Kavasoğlu yaptığı açıklamada 10 milletvekilinin partide yaşanan "Canan Kaftancıoğlu rahatsızlığı" nedeniyle ayrılık kararı aldığını ve Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide görev alacağını belirtti. Kavasoğlu ayrıca Kaftancıoğlu nedeniyle parti tabanının da memnuniyetsizlikler olduğunu belirtti.

10 ARALIK HAREKETİ

CHP içindeki 10 Aralık Hareketi'nin İbrahim Kaboğlu tarafından hazırlanan Anayasa taslağından ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu belirten Kavasoğlu bu durumun nedenini de açıkladı. Anayasa'da "Türk" kelimesi yerine "Türkiye vatandaşı" kavramının kullanılmasının istendiği için parti içinde sorun yaşandığı belirtildi.

3 VEKİLİN İSMİNİ AÇIKLADI

Kavasoğlu CHP içinde 29 Ekim hareketinin kurulduğunu belirtirken İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in İnce'nin partisine geçeceğini ifade etti.

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