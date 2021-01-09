Son dakika: Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışa canlı bağlantı ile katılacak

Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde inşa edilen Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımı beklenen törenle, Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleştirilecek. Açılışı, alanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapması bekleniyor.