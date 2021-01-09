09 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışa canlı bağlantı ile katılacak

Son dakika haberine göre ’a bağlayan Diyarbakır- yolu üzerindeki ’nin yüksek standartlı imkanla geçilmesi amacıyla inşa edilen bugün hizmete açılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne 'nden canlı bağlantı ile katılacak. Detayları muhabiri anlattı.

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışa canlı bağlantı ile katılacak

- yolu üzerinde inşa edilen bugün hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımı beklenen törenle, Diyarbakır-Ergani- yolu, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleştirilecek. Açılışı, alanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'nun yapması bekleniyor.

1142 METRE UZUNLUĞUNDA
Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan 'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.

VADİDEKİ YÜKSEK EĞİMLER İYİLEŞTİRİLDİ
Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.

Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.

Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla 'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.

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