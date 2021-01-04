Can Ataklı'dan sonra Başbuğ'dan da darbe iması! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki

"Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." diyen Ataklı şöyle devam etti:

"ÇOK BÜYÜK CAN KAYBINA YOL AÇABİLECEK DOĞAL AFETLER…"

"Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."