Bu grev, tarihin en önemli grevi oldu ve 1995'tekinden daha uzun sürdü. Paris yönetiminin, tepkilere rağmen emeklilik reformundan vazgeçmemesi, Fransızların öfkesinin giderek büyümesine neden oldu. Özellikle Paris'te yapılan eylemler, şiddet olaylarına sahne oldu.

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