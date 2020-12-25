İkinci, mutasyan olan 501Y.V2, önceki gün İngiltere'de Güney Afrika'dan gelen iki kişide blundu. İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada, "Bu yeni tür, oldukça endişe verici. Çünkü daha da bulaşıcı ve İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğramış gibi görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Güney Afrika'daki bilim insanları ise " 501Y.V2" olarak bilinen yeni varyantı tam olarak anlamak için hala "sakin ve metodik bir şekilde" çalıştıklarını açıkladı.