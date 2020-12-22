Son dakika: Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada ekonomi gündemi var
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda koronavirüs, iç ve dış meseleler ve ekonomi gündemi masada olacak.
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KRİTİK KONULAR MASADA
başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
KRİTİK KONULAR MASADA
Kritik toplantıda koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ülke gündemini ilgilendiren iç ve dış meseleler ile ekonomiye ilişkin önemli başlıklar masaya yatırılacak.