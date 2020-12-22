Son dakika: Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada ekonomi gündemi var

başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

KRİTİK KONULAR MASADA

Kritik toplantıda koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ülke gündemini ilgilendiren iç ve dış meseleler ile ekonomiye ilişkin önemli başlıklar masaya yatırılacak.