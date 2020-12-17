Son dakika: Irak Başbakanı Kazımi Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan resmi törenle karşılayacak

ZİYARET İLİŞKİLERE İVME KAZANDIRACAK

Irak Başbakanı Kazımi'nin Ankara'ya yapacağı ziyaret göreve geldikten sonra ilk olma özelliği taşıyor.

Sınır komşuları olan Irak ve Türkiye'nin ticari, ekonomik, enerji ve güvenlik alanında ilişkileri bulunuyor. İkili ilişkilerin bir diğer konusunu ise Irak'ın kuzey bölgelerinde yuvalanan terör örgütü PKK ve ona karşı ortak mücadele oluşturuyor.

PKK TERÖRÜYLE MÜCADELE

Teröre karşı ortak mücadele iki ülke açısından hayati önem taşıyor. Özellikle PKK'nın Irak'taki varlığı hem Türkiye'ye hem de Irak'a zarar verirken, Ankara ile Bağdat arasındaki ilişkileri zaman zaman olumsuz yönünde etkiliyor.

Terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması da iki ülke ilişkilerinde takip edilen önemli bir başlık. Irak tarafı, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da, bölgede halen varlık gösteren ve Türkiye için milli ve sınır güvenliği meselesi olan PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.