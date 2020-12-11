Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte o bölgeler
Meteoroloji Genel Müdürülüğü, başta Trabzon ve Giresun olmak üzere birçok bölge için uyarıda bulundu. MGM'den yapılan açıklamada, birçok ilde kuvvetleri rüzgarlar nedeniyle günlük hayatın olumsuz etkileneceği belirtildi.
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Trabzon ve Giresun çevreleri ile Marmara'nın güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında yarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yurdun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saaat) esmesi beklenen rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini göstereceği öngörülüyor.
Marmara'nın güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında beklenen kuvvetli güneyli rüzgarların da gece yarısından itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.