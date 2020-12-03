Son dakika: Kahramanmaraş'ta ihbara giden polislere ateş açıldı! Operasyon başladı: Saldırgan bakın kim çıktı
Son dakika haberine göre Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda biri ağır, 2 polis memuru yaralandı. Polislere ateş açan saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal’ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı Muhammet Karataş olduğu ortaya çıktı. A haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın olay yerinden bildirdiği son dakika bilgisine göre yaralanan 2 polisten biri şehit oldu. Kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde operasyon başlatıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş'ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin eşkaline uyan kişinin Egemenlik Caddesi yakınlarında görüldüğünü belirledi. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Karataş'ın otelde kaldığını saptadı.
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ATEŞ AÇTI
Hareket geçen polisler, otelin üçüncü katına çıkarak, şüphelinin kaldığı odaya yöneldi. Bu sırada, havalandırma boşluğunun olduğu alanda duran Muhammet Karataş, kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından birisi karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheli, kaçmak için havalandırma boşluğuna girdi.
A HABER MUHABİRİ OLAY YERİNDEN BİLDİRDİ: 1 POLİS ŞEHİT OLDU
İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın olay yerinden bildirdiği son dakika bilgisine göre yaralanan 2 polisten biri şehit oldu. Muhammet Karataş'ın, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Silah sesleri üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otelin çevresi ablukaya alınırken, Özel Harekat polisleri de yolu yaya ve araç ulaşımına kapatıp, sivillerin uzaklaştırılmasının ardından otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etti. Otelde kalanları tahliye eden polislerin yaptığı aramada, şüpheliye ulaşılamadı. Şüphelinin kaldığı odadaki eşyalar ise incelemeye alındı.
KENT GENELİNDE OPERASYON
Görgü tanıkları ile bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, Muhammet Karataş'ın yakalanması için kent genelinde operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.
ZANLININ KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada, zanlının olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, otelin kapısından koşarak çıkan zanlının kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer alıyor.
SALDIRGAN BAKIN KİM ÇIKTI
Polislere ateş açan saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal'ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı Muhammet Karataş olduğu ortaya çıktı.
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