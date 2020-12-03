Son dakika: Kahramanmaraş'ta ihbara giden polise ateş açıldı! Operasyon başladı
Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta, otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Özel harekat polisleri, otele operasyon başlattı. 2 polisi yaralayan saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal’ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı M.K. olduğu ortaya çıktı.
Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Otelde, sebebi bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.
2 POLİS YARALANDI
Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etmeye başladı.
Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.
Sabah'ın haberine göre 2 polisi yaralayan saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal'ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı M.K. olduğu ortaya çıktı.
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