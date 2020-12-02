KYK burs sonuçları için geri sayım! 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin KYK burs ve kredi başvuruları tamamlandı. 25 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, heyecan içinde KYK'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

2020 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki dönemde başvurular 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buradan yola çıkacak olursak, 8 Kasım'da sona eren 2020 yılı burs başvurularının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.