Son dakika: MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe! Taciz satışı yapan teröristlere büyük şok
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
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