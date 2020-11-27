Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu:Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri belli oldu
İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hakkında bir bilgilendirme mesajı yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Bu hafta sonu; 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır." ifadelerini kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir açıklama yaptı.
GÜN VER SAATLER BELLİ OLDU
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.
GEÇEN HAFTA GÖNDERİLEN GENELGE DE GEÇERLİ OLACAK
Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgemizde belirtilen "açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır.
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