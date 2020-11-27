27 Kasım 2020, Cuma
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu:Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri belli oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu:Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri belli oldu

bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hakkında bir bilgilendirme mesajı yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Bu hafta sonu;  28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır." ifadelerini kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu:Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri belli oldu

hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

GÜN VER SAATLER BELLİ OLDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

GEÇEN HAFTA GÖNDERİLEN GENELGE DE GEÇERLİ OLACAK

Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgemizde belirtilen "açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi! SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YENİ KORONAVİRÜS GENELGESİ!

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım hafta sonu kısıtlama olacak mı? İşte yanıtı BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 28-29 KASIM HAFTA SONU KISITLAMA OLACAK MI? İŞTE YANITI

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