Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu:Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri belli oldu

GÜN VER SAATLER BELLİ OLDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.