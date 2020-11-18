Silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar!

E.H. ile bir borç meselesi yüzünden görüştüklerini dile getiren Duman, aralarında cinsel bir ilişki olmadığını ve bebeğe cinsel istismarda bulunmadığını öne sürdü.



Duman ifadesinde "Ben çocuğumu iyi yetiştirebilmek için 15'e yakın eğitim aldım. Milli Eğitim'den sertifikalarım da vardır. Öz kızıma karşı böylesine iğrenç bir istismar ve ihlalde bulunmam söz konusu değildir." dedi.