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Son dakika: Kabine bugün toplanıyor! Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?

Son dakika haberi... Başkan , bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Peki kabinenin gündeminde hangi başlıklar var? Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler alınacak mı? Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika: Kabine bugün toplanıyor! Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda ekonomideki son durum, yeni tip koronavirüsle mücadelede atılabilecek adımlar, Doğu Akdeniz ve Libya'daki son durumu ele alınacak.

Son dakika: Kabine bugün toplanıyor! Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya, geçtiğimiz hafta atanan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ilk kez katılacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda en önemli gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacak.

Son dakika: Kabine bugün toplanıyor! Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?

YOL HARİTASI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Başkan Erdoğan'ın 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir seferberlik başlatıyoruz' açıklamasının ardından toplanacak kabinede, bu iki alanda atılabilecek reform adımları değerlendirilecek. Üretim ve istihdamı arttırmak, uluslararası yatırımları çekmek ve finansal istikrarı sağlamak için atılacak adımlarla ilgili yol haritası gözden geçirilecek.

Son dakika: Kabine bugün toplanıyor! Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Kabine toplantısında son dönemde etkisini arttıran koronavirüsle mücadelede alınabilecek ilave tedbirler de değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmasının detayları, kabinenin bir başka gündem maddesi olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadele sürecine ilişkin kabineyi bilgilendirecek.

Son dakika: Kabine bugün toplanıyor! Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?

Kabinenin dış politika gündemi de yoğun olacak. Başkan Erdoğan, KKTC ziyaretini kabinede de değerlendirecek. Bunun yanısıra; Karabağ'daki son durum, Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de kabinede ele alınacak.

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Son dakika: Kabine bugün toplanıyor! Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan barış gücüyle ilgili detayları da kurmaylarıyla görüşecek.

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