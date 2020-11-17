Son dakika: Kabine bugün toplanıyor! Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?

YOL HARİTASI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Başkan Erdoğan'ın 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir seferberlik başlatıyoruz' açıklamasının ardından toplanacak kabinede, bu iki alanda atılabilecek reform adımları değerlendirilecek. Üretim ve istihdamı arttırmak, uluslararası yatırımları çekmek ve finansal istikrarı sağlamak için atılacak adımlarla ilgili yol haritası gözden geçirilecek.