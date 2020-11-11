11 Kasım 2020, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya Sağlık Bakanı Murashko koronavirüs aşısı görüşmesi!

Son dakika haberine göre...  Federasyonu Mikhail Murashko ile aşısı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya Sağlık Bakanı Murashko koronavirüs aşısı görüşmesi!

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Federasyonu Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. COVID-19 çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE 'SPUTNİK V' AŞISIYLA İLGİLENDİĞİ İFADE EDİLDİ

Rusya yapılan açıklamada ise 'nin Rusya'nın COVİD-19 için ürettiği 'Sputnik V' aşısıyla ilgilendiği ifade edildi.

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İKİ BAKAN ENFEKSİYONUN YAYILMASI İLE İLGİLİ DURUMU GÖRÜŞTÜ

Açıklamada, iki Bakanın COVID-19'un önlenmesi için aşıların geliştirilmesine ayrı ayrı odaklanarak yeni enfeksiyonunun yayılmasıyla ilgili durumu tartıştıkları ifade edildi.

TÜRKİYE 'SPUTNİK V' AŞISI ÜRETİMİNİ ORGANİZE ETMEKLE İLGİLENİYOR

"Türkiye Sağlık Bakanı, yerel mevzuatın öngördüğü toksikolojik çalışmaları yaptıktan sonra Türk ilaç üreticilerinin tesislerinde 'Sputnik V' aşısı üretimini organize etmekle ilgilendiğini ifade etti" denildi.

RUSYA SAĞLIK BAKANI GÜVENCE VERDİ

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Türk meslektaşına böyle bir araştırmayı sertifikalı bir laboratuvarda düzenlemeye hazır olduğuna dair güvence verdi. Taraflar anlaşmaları önümüzdeki günlerde uygulamaya başlamayı kabul ettiler.

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