Son dakika: DGS ek tercihler bugün mü başlayacak? 2020 DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
DGS ek tercihler ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek DGS ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağını merak eden öğrenciler, ÖSYM'nin resmi internet adresine akın ediyor. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, DGS ek tercihler bugün mü başlayacak? 2020 DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte o konu hakkında son gelişmeler...
Son dakika.. DGS ek tercihler bugün mü başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ilk yerleştirmeleri tamamlandı. Bu sonuca göre herhangi bir kuruma yerleşemeyenler için ek tercih alınacağı duyuruldu. Şimdi ise gözler ek tercihlerin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS ek tercihler bugün mü başlayacak? 2020 DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte haberin detayları...
DGS EK TERCİHLER BUGÜN MÜ BAŞLAYACAK?
DGS ek tercih takvimi henüz açıklanmadı. Bu nedenle tercihlerin ne zaman başlayacağı da henüz bilinmiyor. ÖSYM tarafından tercih takviminin bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?
DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
DGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilentercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internetsayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirmeücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
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