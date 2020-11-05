Son dakika: DGS ek tercihler bugün mü başlayacak? 2020 DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Son dakika.. DGS ek tercihler bugün mü başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ilk yerleştirmeleri tamamlandı. Bu sonuca göre herhangi bir kuruma yerleşemeyenler için ek tercih alınacağı duyuruldu. Şimdi ise gözler ek tercihlerin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS ek tercihler bugün mü başlayacak? 2020 DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte haberin detayları...

DGS EK TERCİHLER BUGÜN MÜ BAŞLAYACAK?

DGS ek tercih takvimi henüz açıklanmadı. Bu nedenle tercihlerin ne zaman başlayacağı da henüz bilinmiyor. ÖSYM tarafından tercih takviminin bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.